Una Dinamo furiosa si prende il derby delle Isole contro Capo d'Orlando

di SSN

Quaranta minuti di intesa battaglia, quaranta minuti per scacciare via la delusione e l’amarezza per la partita in Francia: i sassaresi trovano la vittoria in trasferta battendo Capo d’Orlando per 103-89 nella settiman giornata di ritorno del campionato.



I sassaresi costruiscono la vittoria combattendo fin dal primo quarto e mettendo la testa avanti dopo un avvio di energia dei padroni di casa, trascinati da un super Shawn Jones (18 punti, 8 rimbalzi). Nel secondo quarto Stipcevic e compagni scavano il gap, condotti da Josh Bostic, autore anche di una incredibile terza frazione e a referto con 16 punti, Scott Bamforth (11 pt) e Achille Polonara (20 punti, 5 rimbalzi, 5 assist). Nel secondo tempo i biancoblu tengono saldamente il comando del match impedendo alla Betaland di risalire la china grazie anche a un solidissimo Dyshawn Pierre: per lui 18 punti con 3 su4 da tre e 4/5 da due, e 2 rimbalzi.



La Dinamo Banco di Sardegna inizia con Bamforth, Pierre, Jones, Stipcevic e Polonara, coach Di Carlo risponde con Galipò, Maynor, Faust, Likhodey e Knox. Avvio bruciante dei padroni di casa che aprono i giochi con Likhodey e Kulboka. A rompere il ghiaccio per il Banco un ispirato Shawn Jones e Achille Polonara: il centro statunitense riporta i sassaresi a contatto e firma la doppia cifra. Il coast to coast di Polonara sigla il sorpasso biancoblu. Le due squadre si sfidano dall’arco, i giganti piazzano un break di 10 punti e mettono la testa avanti con autorità. Botta e risposta tra Stipcevic e Faust dai 6,75, anche Spissu infila la bomba. Dopo 10’ Sassari conduce (24-32). Nella seconda frazione il Banco scappa via: ad aprire le danze c’è Josh Bostic, a segno con un break di 6-1. A scavare il gap sono Scott Bamforth, a segno con il suo floater, Shawn Jones e Achille Polonara. Alla sirena dell’intervallo lungo il tabellone dice 42-56. Il secondo tempo si apre con il tentativo di rimonta di Capo d’Orlando che si affida a Justin Knox, al debutto in maglia siciliana. Ma il Banco trova un parziale condotto da un ispirato Josh Bostic: il numero 3 si mette in proprio e firma in solitaria l’8-1 che dice 50-67. Anche Polonara si unisce alla causa, bombardando dall’arco: i liberi di Bamforth e l’alleyoop della coppia Etsur-Likhodey chiudono al 30’ 62-77. Nell’ultima frazione i padroni di casa tentano l’ultimo aggancio: i giganti ricacciano indietro l’offensiva della Betaland, condotta da Etsur e Faust, con la tripla di tabella di Polonara e Stipcevic. Infila la bomba del -12 Faust, risponde Pierre in versione cecchino dall’angolo (75-93). Stojanovic prova a suonare la carica ma è un incredibile Dyshawn Pierre a chiudere la sfida: il giocatore canadese respinge il tentativo di rimonta di Capo. Firma una schiacciata con il gancio mancino spettacolare e subisce il fallo, subito dopo piazza la tripla e scrive il +17. Al PalaSikeliArchivi la Dinamo Banco di Sardegna si impone 89-103.



La Dinamo farà rientro in Sardegna lunedì dove si metterà al lavoro per preparare la prossima sfida casalinga: salutata la competizione continentale Devecchi e compagni si focalizzano sul campionato e in agenda c’è il match di domenica prossima contro la Pallacanestro Varese al PalaSerradimigni.





Orlandina Capo d’Orlando 89 - Dinamo Banco di Sardegna 103

Parziali: 24-32; 18-24, 20-21; 27-26

Progressivi: 24-32; 42-56; 62-77; 89-103.



Capo d’Orlando. Galipò, Faust 23, Maynor 3, Atsur 6, Kulboka , Laganà, Campani, Stojanovic 12, Donda, Likhodey 16, Knox 17. All. Gennaro Di Carlo

Banco di Sardegna. Spissu 3, Bostic 16, Bamforth 11, Devecchi, Pierre 18, Jones 18, Stipcevic 14, Hatcher 3, Polonara 20, Picarelli, Tavernari. All. Federico Pasquini.