Sassari.Fumettinfestival alla libreria Azuni, si celebrano i 20 anni di Chine Vaganti

Venerdì 23 marzo, alle18.00, torna il Fumettinfestival per celebrare i vent'anni di Chine Vaganti, meritoria associazione di fumettisti che opera a San Gavino Monreale (CA) e da lì per tutto il territorio sardo e non solo.

A compimento del secondo decennio di vita, lo scorso anno Chine Vaganti ha prodotto Certi Maestri – storie di persone comuni, speciali o incredibili, un volume che contiene racconti e illustrazioni e dedicato alla memoria di due grandi maestri: Angelo “Tatano” Corrias, fumettista, illustratore, pittore e fotografo, e Franco Putzolu, pittore e vignettista.

Il tema dell’opera è quello dei “maestri”, del quale ogni autore offre una sua libera interpretazione (metaforica, ironica, fantastica, insolita, ecc.): ci sono i maestri di scuola e quelli di vita, i maestri “canonici” e quelli “imprevisti” o “improbabili”, i maestri buoni e quelli cattivi. Gli autori coinvolti nel volume sono 22.



Tra essi figurano 10 scrittori: gli ospiti Bruno Enna (Walt Disney Italia – Panini Comics e Sergio Bonelli Editore) – autore della prefazione, Manuelle Mureddu (Condaghes), Teo Benedetti (Einaudi Ragazzi), Roberta Balestrucci, Eleonora Carta (Newton Compton) e i soci di Chine Vaganti Daniele Mocci (Piemme, Tunué, Esselibri, Gaghi, Clair de Lune), Marcello Lasio (Gaghi), Andrea Pau (Piemme, Einaudi Ragazzi, DeAgostini, Dana, Gaghi, IT Comics), Giacomo Pitzalis, Monica Tronci. Gli illustratori sono 10, tutti soci di Chine Vaganti: Luca Usai (Disney Italia – Panini Comics, San Paolo, Salani, IT Comics) – autore del disegno di copertina, Maurizio Nonnis (Magic Press), Jean Claudio Vinci (Mondadori, San Paolo, Fiordaliso, Aurea, Editoriale Scienza), Sofia Inconis, Daniele Tomasi, Alessandro Aroffu, Alberto Vacca, Giacomo Putzu, Nicola Murtas, Andrea Orrù. La veste grafica è opera dell’artista Angelo Monne (Internazionale), che si è avvalso della collaborazione dell’art director Alessandro Riggio.



Il reading di presentazione del libro che si terrà venerdì prevede la lettura di quattro racconti, introdotti da un commento musicale. Durante le letture, alcuni disegnatori si esibiranno in performance dal vivo proiettate “in diretta” per tutti gli spettatori.