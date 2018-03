Gli auguri di Nicola Sanna alla centenaria sassarese Franceschina Bellai

Nicola Sanna ha portato ieri, 17 marzo, gli auguri a Franceschina Bellai per il suo centesimo compleanno. Il sindaco ha fatto visita alla centenaria, che è stata festeggiata da parenti e amici, portando in dono la spilla col Candeliere.

Franceschina Bellai, nata a Macomer nel 1918, si è sposata a 17 anni e ha avuto cinque figlie e un figlio e oggi ha 35 discendenti tra nipoti e pronipoti. Ha attraversato la seconda guerra mondiale, la ricostruzione dell'Italia e la rinascita della Sardegna. Attorniata dall'affetto delle quattro figlie, giunte da diverse regioni italiane dove sono emigrate per lavoro sul finire degli anni Cinquanta, la nonnina è stata festeggiata anche dal gruppo sbandieratori della Città di Sassari, del quale fa parte uno dei nipoti.