In Sardegna due imprese artigiane su tre soffrono la concorrenza sleale del sommerso

In Sardegna, due imprese artigiane su tre, il 65,3% di quelle regolari, soffrono la concorrenza sleale delle aziende in nero e “sommerse”. Il tutto si traduce in 23.222 imprese artigiane regolari sarde, delle 35.562 registrate negli Albi, che, rispettando le leggi e pagando le tasse, devono “combattere” contro un numero imprecisato di “non imprese”, che operano fuorilegge e in modo scorretto e fraudolento. Stessa sorte tocca ai dipendenti regolari: ognuno di loro compete quotidianamente contro 1,4 “occupato non regolare”. Per questo, i circa 56mila occupati regolari artigiani, ogni giorno, devono combattere un vero e proprio “esercito” di quasi 9mila lavoranti sconosciuti a tutti, che si traduce nel 15,4% del totale della forza lavoro del settore.



Sono questi gli allarmanti dati del dossier “L’Artigianato

maggiormente esposto alla concorrenza sleale del sommerso”, realizzato

dall’Osservatorio di Confartigianato Sardegna per le MPI su dati ISTAT

e UnionCamere-Infocamere al 31 dicembre 2017. “Il lavoro sommerso è una cancrena che sta portando alla devastazione tutto l’artigianato – commenta Antonio Matzutzi, Presidente di Confartigianato Imprese Sardegna – una situazione che o la si combatte ancora più duramente oppure potrebbe condannare migliaia di imprese alla chiusura in pochi anni”. “Nessuno deve più tollerare le attività irregolari come se fossero, in qualche modo, legittime anche se talvolta necessarie per la sopravvivenza di molte famiglie – continua Matzutzi – perché il fenomeno è una grave minaccia soprattutto per gli artigiani e per le piccole imprese: noi piccoli siamo le prime vittime

della concorrenza sleale di chi lavora senza rispettare le leggi”.



Tra i vari settori, le costruzioni sono le più colpite con 13.148

imprese esposte alla concorrenza sleale, ovvero il 56,6% dell’intero

comparto. Seguono le imprese di servizi alla persona e benessere

(parrucchieri, estetisti, ecc) con 4.312 realtà, in rappresentanza del

18,6% del settore, 2.589 imprese di trasporti e facchinaggio

(l’11,1%). Seguono i servizi di alloggio e ristorazione, le imprese di

comunicazione e informazione, l’agricoltura e la pesca,

l’autoriparazione, l’istruzione, la fabbricazione di prodotti chimici

e l’industria estrattiva.



Tra le province, 8.713 imprese esposte alla concorrenza sleale si

trovano a Cagliari (di cui ben 4.425 imprese dell’edilizia), segue

Sassari con 8.411 realtà (di cui 4.949 edili), poi Nuoro con 4.156

(2.630 edili) e Oristano con 1.942 (1.144 costruzioni).

“L’abusivismo è strettamente collegato alla crisi ma non deve essere

tollerato – commenta Stefano Mameli, Segretario Regionale di

Confartigianato Sardegna – uno dei settori particolarmente a rischio,

oltre l’edilizia, è quello dei parrucchieri ed estetiste, spesso ex

dipendenti licenziati che continuano ad esercitare a casa loro, poi ci

sono idraulici ed elettricisti che arrotondano anche se non prestano

più i loro servizi ufficialmente. Ci sono anche dipendenti in mobilità

o i fruitori di ammortizzatori sociali. Questo esercito di abusivi,

non solo fa concorrenza sleale alle imprese regolari ma determina una

rilevante evasione fiscale e contributiva”. “Poi ci sono gli

“hobbisti” che proliferano nell’artigianato artistico, quelli che ogni

giorno colpiscono duramente il lavoro dei piccoli imprenditori

regolari – prosegue Mameli - sono i finti artigiani, i furbetti che si

spacciano per ceramisti, tessitori, fabbri ma che di regolare non

hanno nulla. Niente tasse, nè contributi, nessuna autorizzazione o

permesso, gli abusivi sottraggono risorse allo Stato, fanno

concorrenza sleale ai veri imprenditori, danneggiano i consumatori.

Una piaga endemica nel nostro Paese, che in questi ultimi anni è in

crescita costante”.



Per questo Confartigianato Imprese Sardegna plaude l’istituzione della

Commissione speciale del Consiglio Regionale sulla situazione delle

imprese dell'artigianato e del commercio.

“Ben vengano iniziative come questa – sottolineano Matzutzi e Mameli –

siamo assolutamente favorevoli e, come sempre accaduto, siamo pronti a

fare la nostra parte in rappresentanza delle oltre 35mila imprese

artigiane che, ogni giorno, combattono il sommerso, l’abusivismo, la

burocrazia e l’eccessiva tassazione. Attendiamo solo la chiamata da

parte della Politica Regionale. Vogliamo e dobbiamo tutelare gli

artigiani regolari, quelli che sono quotidianamente impegnati a

contrastare l’illegalità che li colpisce due volte, nel reddito e da

contribuenti onesti ciò che sta accadendo nella nostra regione è molto

preoccupante sia per l’economia, continuamente danneggiata, sia per

tutte le imprese e i cittadini onesti, che pagano le tasse e

rispettano le leggi”. “Infatti, oltre che con tributi e burocrazia gli

artigiani devono confrontarsi pure con la concorrenza sleale che

sottrae clienti e importanti fette di mercato”.



Per Confartigianato Sardegna “la concorrenza sleale del sommerso va al

di là del lavoretto fatto in casa da chi non emette fattura. E’ un

fattore di blocco dello sviluppo che spiazza le imprese oneste

attraverso diversi meccanismi e nel dettaglio: le imprese che evadono

possono mantenere prezzi più bassi e mettono fuori mercato le imprese

regolari con analoghe funzioni di produzione; la minore competitività

delle imprese regolari può rendere ‘più conveniente’ attivare azioni

di evasione fiscale: nel lungo termine tendono a sopravvivere imprese

marginali mentre le imprese solide si avvicinano progressivamente alla

marginalità; l’evasione a valle genera fondi extra contabili

realizzati con i ricavi ‘in nero’ utilizzati per acquisti non

documentati che diffonde ed allarga la portata del fenomeno;

l’evasione fiscale tende a mantenere il gap tra le aliquote fiscali

pagate dalle imprese in regola e le imprese che evadono, dato che il

mancato gettito rende difficile politiche fiscali espansive tramite la

riduzione delle aliquote fiscali; non si amplia la dimensione delle

aziende: le imprese che evadono hanno una minore propensione

all’investimento e all’ampliamento del volume d’affari e nel contempo

spiazzano gli investimenti delle imprese che non evadono e che non

trovano redditività adeguata per l’ampliamento delle dimensioni

aziendali”.



“Questo fenomeno – concludono Matzutzi e Mameli – va combattuto in

maniera strutturale, intervenendo su tutto ciò che ostacola la

corretta attività delle imprese che lavorano regolarmente, per esempio

il carico tributario e contributivo troppo elevato, l’eccesso di

burocrazia. E’ necessario intervenire con urgenza e in modo pesante:

le imprese hanno necessità di risposte e fatti concreti”.