"Viale del Tramonto" al Moderno. I grandi classici famosi in tutto il mondo

Prosegue al Moderno la rassegna «La magnifica ossessione: classici del cinema visti al cinema» curata da Lucia Cardone, titolare della cattedra di Storia del Cinema all’Università di Sassari, e realizzata in collaborazione con la Moderno srl e il festival «Pensieri e Parole».



Mercoledì 21 alle 20 è in programma «Viale del Tramonto» di Billy Wilder con William Holden, Gloria Swanson ed Erich von Stroheim. La storia di una vecchia diva del cinema muto che non sa rassegnarsi all’oblio diventa metafora feroce della precarietà del successo: Hollywood che si guarda allo specchio grazie a una sceneggiatura perfetta, che vinse l'Oscar nel 1951.