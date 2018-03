Ozieri. Marzo delle donne, l'ultimo appuntamento della rassegna in pinacoteca

Prosegue la rassegna “Marzo delle Donne” che l’Assessorato alla Cultura del Comune di Ozieri dedica alla figura DONNA nella completezza del termine: un ricco calendario di eventi ha animato questo mese, portando momenti di riflessione, incontri e dibattiti per favorire le pari opportunità e momenti di celebrazione della Donna per i diversi ruoli essa che riveste nella società.

“Il marzo delle Donne” vuole essere dunque uno spunto di riflessione sulla condizione della donna, spesso vittima di violenza e di quotidiane discriminazioni non solo in famiglia ma anche in ambito lavorativo.

L’ultimo appuntamento di questa edizione 2018 si terrà sabato 24 marzo alle 18.00 nella Pinacoteca Cittadina “G. Altana” con l’incontro “La violenza sulle donne: diverse forme di manifestazione e gli strumenti di tutela”.

Interverranno:

la Dott.ssa Valentina Nuvoli, giudice penale presso il Tribunale di Sassari,

la Dott.ssa Elena Biondi, psicologa del Servizio Spazio Donna del Centro per la Famiglia Lares

la Dott.ssa Maria Franca Gaias, assistente sociale del Servizio Spazio Donna del Centro per la Famiglia Lares

La serata vuole essere un’occasione di confronto e di conoscenza non solo degli aspetti della violenza che ogni giorno molte donne subiscono, ma anche degli strumenti di tutela e protezione finalizzati a promuovere un cambiamento con la fuoriuscita dalla spirale della violenza

L’evento sarà animato dalle letture di Paola Bua e della Compagnia Delle Donne.

La serata si concluderà con l’esibizione dei vincitori del Concorso musicale regionale “VioLa”, edizione 2018: Maurizio Casu per la sezione brani originali e Stefano Venusti per la sezione cover.