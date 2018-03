La GdF di Ozieri denuncia imprenditore per evasione fiscale di oltre 700.000 euro

La Guardia di Finanza di Ozieri, al termine di un’articolata attività di polizia tributaria, ha individuato una società che non aveva presentato le previste dichiarazioni dei redditi per alcune annualità.



La società, operante nel comparto edilizio, non teneva alcun tipo di contabilità tanto che è stato possibile ricostruirne il volume d’affari grazie alla poca documentazione reperita e ai controlli incrociati eseguiti nei confronti di vari clienti.



In particolare è stato possibile accertare che il titolare della società non solo per alcune annualità non aveva presentato le dichiarazioni dei redditi, ma anche nelle dichiarazioni presentate aveva omesso di dichiarare il reddito prodotto. I redditi non dichiarati e non contabilizzati ammontano a circa 720.000 euro, oltre ai circa 150 mila euro di Imposta sul valore aggiunto.



Infine, sono state constatate le relative violazioni amministrative in tema di

irregolare tenuta della contabilità.