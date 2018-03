Porto Torres, l'interruzione idrica slitta al 21 e 22 marzo per le condizioni meteo avverse

Abbanoa ha comunicato al Comune di Porto Torres che, a causa delle condizioni meteorologiche avverse, gli interventi all'impianto di potabilizzazione di Truncu Reale e sulla rete cittadina non saranno effettuati nella giornata di domani, ma in quella di mercoledì 21 marzo. Pertanto, slitta anche la programmata chiusura dell'erogazione di acqua in città che sarà effettuata nel quartiere Serra Li Pozzi dalle ore 4:00 del 21 marzo alle ore 8:00 del 22 marzo e nel resto del centro abitato dalle ore 10:00 del 21 marzo alle ore 8:00 del 22 marzo. Abbanoa informa che sarà attivo un servizio di autobotte in via delle Vigne, nei pressi dello Stadio comunale. Il gestore della rete segnala anche che alla ripresa dell'erogazione l'acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.