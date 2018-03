Protezione Civile, allerta meteo per forti venti e mareggiate nella giornata di domani

Il Centro Funzionale decentrato della Protezione Civile ha diramato un bollettino meteo per condizioni metereologiche avverse per la giornata di domani. Sono infatti previsti venti anche di burrasca forte, in rotazione intorno al minimo mobile verso la Sardegna, sui mari occidentali e meridionali antistanti l'isola. A partire dalle ore 3 e per le successive 21 ore si avranno venti forti da sud-ovest lungo le coste occidentali e meridionali; dal pomeriggio risulteranno di burrasca da sud-ovest lungo le coste meridionali. Mareggiate lungo le coste esposte.



La Protezione Civile avverte che in presenza di fenomeni temporaleschi è consigliabile restare nelle proprie abitazioni, se ci si trova in un locale seminterrato o al piano terra, salire ai piani superiori, limitare i trasferimenti in auto ai soli casi di urgenza, mantenersi informati sull’evoluzione dei fenomeni, sulle misure da adottare, sulle procedure da seguire indicate dalle strutture territoriali di protezione civile; altresì, è fatto divieto di attraversare torrenti in piena sia a piedi che con qualsiasi mezzo, di sostare in prossimità di ponti e argini di torrenti e/o fiumi e di attraversare sottopassi.



Le norme di comportamento da adottare prima, durante e dopo fenomeni meteo-idrogeologici e idraulici sono consultabili al seguente indirizzo web:

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/cosa_fare_idrogeologico.wp;jsessionid=A0DF7F920BBDAA0C33BCD2E01DB9E147