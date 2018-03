Ludopatia a Sassari, Alivesi "Salviamo le famiglie sassaresi"

"In tema di “Piano anti-slot” la Giunta “PD” Sanna illude i Sassaresi e riteniamo che si tratti dell’ennesima presa in giro.



Chiediamo meno “convegni”, meno “esibizioni”, meno “tuttologi” che vengano a mostrarsi con l’approssimarsi delle campagne elettorali, insomma ciò che riteniamo utile per la nostra Società è “MENO SPOT E MENO SLOT DA PARTE DEL P.D.”.



“La salute sociale è una priorità”, cosi diceva il Primo Cittadino di Sassari lo scorso aprile, mentre annunciava il bando per l’erogazione dei contributi, purtroppo a dir poco evanescenti, per chi sceglie di non installare le “macchinette” nei propri esercizi commerciali.



Neanche a dirlo, il bando è stato un autentico fallimento.



E’ di pochi giorni fa il resoconto delle somme gettate al vento dai Sassaresi ostaggio di queste diaboliche macchinette “distruggi bilanci familiari” e, di conseguenza, distruggi Famiglie.



Ma allora quali possono essere maggiori concrete azioni di “vera, giusta lotta e contrasto” a questo apparentemente irrisolvibile problema ?



Senz’altro è necessario porre in essere un sistema normativo e regolamentare che possa porre almeno un limite al numero degli apparecchi che sarebbe possibile installare in ogni esercizio commerciale.



Fondamentale è qui il ruolo della Regione Sardegna che purtroppo, come in molti altri casi, risulta molto carente ed intempestiva nel volersi dotare di una apposita legge volta a costruire un argine.



Perchè la Regione Sardegna è ad oggi una delle poche Regioni che ancora non si è dotata di tali strumenti legislativi ?



Perche nonostante i molteplici solleciti e nonostante che il problema sia molto noto e molto grave ancora non legifera in tal senso ?



Perché la Giunta Comunale del Partito Democratico capitanata dal Sindaco Nicola Sanna ancora non pretende dalla sua “Regione Amica” l’adozione del vero strumento legislativo efficace per poter combattere una guerra vera contro le Slot Machine ?



Ecco, questi sono i veri quesiti a cui chiediamo che Regione e Comune diano una rapida risposta ai Cittadini Sassaresi.



Forza Italia Sassari chiede una azione concreta ed una richiesta precisa che parta dal Consiglio Comunale di Sassari, e da tutti i Consigli Comunali della Provincia, verso i dirigenti regionali affinchè possa essere adottata una Legge Regionale “Anti Slot”.



Quindi, ribadiamo, “MENO SPOT E MENO SLOT DA PARTE DEL P.D.”.