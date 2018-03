La Falegnameria "Bussu Arredamenti" di Sassari unica impresa artigiana per Iscol@ Design in fiera

La “Falegnameria Bussu Arredamenti” di Sassari, sarà l’unica impresa

artigiana sarda a partecipare alla manifestazione “Iscol@ Design”, la

due giorni dedicata alla Scuola, al via oggi a Cagliari, alla Fiera

Internazionale della Sardegna.

L’azienda sassarese, produttrice di arredi per la scuola, sarà tra le

50 realtà che, all’interno dello spazio espositivo di 5 mila metri

quadrati, proporranno arredi innovativi, attrezzature e soluzioni

tecnologiche per gli spazi interni, agli ambienti didattici

multimediali e ai laboratori delle scuole.



“La lavorazione del legno e la produzione di mobili e arredi –

sottolinea Stefano Mameli, Segretario di Confartigianato Imprese

Sardegna - è uno dei settori in cui la manifattura italiana è famosa

nel mondo. Eredi di un sapere antico, generazioni di artigiani hanno

saputo dare forme inimitabili a essenze preziose per realizzare opere

d’arte e prodotti di uso quotidiano”. “Ma oggi l’eccellenza made in

Italy della lavorazione del legno è a rischio se non si trovano le

strade giuste sia per innovare il settore sia – continua Mameli - per

trasmettere alle nuove generazioni il patrimonio di competenze

indispensabili a realizzare oggetti belli e ben fatti e intercettare i

nuovi trend del mercato come quello della scuola”.



Fondata nel 1945, la “Falegnameria Bussu Arredamenti” significa oltre

70 anni di esperienza lavorativa nel campo dell’arredamento e

rappresenta l’operosità e l’intraprendenza di ben tre generazioni di

artigiani del legno.

La grande passione per il lavoro, unite alla cura dei particolari e

alla maestria artigianale, sono le caratteristiche distintive hanno

portato l’impresa a ricoprire un ruolo di primo piano in Sardegna, nel

resto d’Italia, in Vaticano, in alcuni Stati Arabi e nel resto del

mondo, dove collabora per portare il meglio dello stile e

dell’arredamento Made in Italy.



Nello stabilimento sassarese viene svolto tutto il processo

produttivo: dal disegno alla realizzazione affidata alle mani degli

artigiani esperti fino alle finiture eseguite dai decoratori.

La “Bussu Arredamenti” è al fianco delle imprese, enti pubblici e

privati, università, per proporre un’ampia gamma di mobili sia per

edifici pubblici, sia per gli immobili residenziali.