Sassari. A "Comunicare l'ambiente" si parla di lotta all'invecchiamento

Quale momento più adatto del primo giorno di primavera per parlare di prevenzione contro l’invecchiamento? È questo l’argomento scelto dall’Associazione Culturale Ma…Donne come tema per il prossimo incontro, mercoledì 21 alle ore 17.30 presso l’auditorium del Carmelo in Piazza Serra.

Un incontro, questo di primavera, che si propone dopo i successi degli scorsi mesi per il ciclo “Comunicare l’Ambiente” nei quali si è parlato di ecosistemi, di Sardegna, di nutrizione e di prospettive future per le prossime generazioni. I convegni ospitano professionisti di fama locale e nazionale e sono organizzati grazie all’impegno di Ma…Donne e degli altri enti patrocinanti, tra i quali il Comune di Sassari, la Provincia di Sassari e la sezione cittadina di Italia Nostra Onlus. Ogni serata è inoltre accompagnata dai prodotti offerti apposta per l’occasione dalla Dott.ssa Luisa Carta dell’erboristeria In Herbis Salus.

“La medicina per l’invecchiamento attivo” è il titolo del convegno che vedrà relatore il Dott. Edoardo Rubattu, specialista in medicina nucleare, e il coordinamento della Dott.ssa Stefania Rossi. La medicina Anti Aging ha fatto passi da gigante: qual è, ad oggi, la situazione? In linea di massima si possono individuare tre tipologie di anzianità: quella genetica, relativa a persone longeve per loro natura; quella epigenetica, relativa a persone che hanno portato avanti negli anni uno stile salutista; e quella farmacologica, dove si fa largo impiego di farmaci per contrastare disturbi e problematiche relative ai disturbi dell’età. L’ultima tipologia è anche quella più diffusa ma esiste un modo per invertire la tendenza in favore delle altre due?

Come sempre, la serata sarà accompagnata da una lettura scenica a cura degli studenti dell’I.T.I. Angioy di Sassari. Questo mese tocca a “Il Fosforo”, liberamente tratto da “La Tavola Periodica” di Primo Levi. Leggeranno Vannino Piana e Domenico Masala