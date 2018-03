L'Università di Sassari fra le prime in Italia per numero di nuove matricole

Settima assoluta su sessantuno atenei. L'università di Sassari con 3.347 nuove immatricolazioni (+11% sul dato precedente) consolida un trend positivo che nello scorso anno accademico aveva raggiunto un ragguardevole +19% collocandola al quinto posto assoluto in Italia.

Nella speciale classifica Sassari è preceduta Ferrara, Insubria, Magna Grecia, Messina, Urbino, Venezia Ca’ Foscari e Salento.

Quarantaquattro le università in crescita, diciasette ancora quelle che non riescono a tornare ai livelli pre-crisi.

Il trend consolida l'andamento delle nuove tendenze degli studenti, ovvero quello di prediligere atenei ospitati da città medio piccole che consentono risparmio nei costi di permanenza e, spesso, migliore qualità della vita. Sempre, naturalmente, che l'offerta formativa sia adeguata e attuale.