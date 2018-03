Sassari, nuovi interventi di riqualificazione nel centro storico

L'Amministrazione comunale di Sassari da mesi è impegnata in interventi di riqualificazione, decoro urbano e riordino degli spazi nel centro storico. In questi giorni in largo Infermeria san Pietro il settore Traffico ha creato un passaggio pedonale posizionando alcuni dissuasori in cemento, senza eliminare parcheggi. In corso Vittorio Emanuele sono invece stati creati nove nuovi stalli a disposizione delle auto.