Giovanni sta bene, il ragazzo scomparso di Uri si trova ad Alessandria

Aveva fatto perdere le sue tracce a fine febbraio ma ieri è arrivata la notizia che tutti i suoi amici e parenti aspettavano: Giovanni Antonio Cherchi sta bene e si trova ad Alessandria. La notizia è stata ufficializzata dal Maggiore Fabio Melci, comandante della compagnia dei carabinieri di Sassari. Il ragazzo di Uri che compirà 22 anni il prossimo 31 marzo ha dichiarato espressamente di non voler tornare in Sardegna. I militari hanno consigliato al ragazzo di contattare la famiglia, che in questi giorni è stata in apprensione.