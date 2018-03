Settimana della prevenzione alimentare all'Emiciclo e al centro Luna e Sole

Coldiretti Sassari e la Lega Italiana per la Lotta cont ro i Tumori di nuovo insieme. I n occasione della Settimana di prevenzione alimentare Sabato 24 Marzo il mercato Campagna Amica di Sassari ospiterà i volontari della LILT nello stand allestito all' Emiciclo Garibaldi e presso il CentroCommerciale Luna e Sole di Sassari. Qui i produttori agricoli e i collaboratori dell'organizzazionesaranno parte attiva della giornata, dispensando informazioni sull’importanza della qualità e dellafreschezza degli alimenti per la lotta contro i tumori. Nel corso della giornata, grazie alla collaborazione dei produttori agricoli locali e dei volontari LILT,tutti i clienti della Coldiretti potranno ricevere ogni genere di informazione riguardo alla prevenzione

oncologica e all’importanza dell’alim entazione nella lotta contro i tumori. Le ultime pubblicazi on i dimostrano infatti come una dieta basata su un’alimentazione sana e controllata possa evitare lapercentuale di comparsa di un tumore.Presso il mercato coperto all'interno del Centro Commerciale Luna e Sole e nello stand allestito all'Emiciclo Garibaldi, sarà inoltre allestita per l'occasione una degustazione di insalata di coniglio,

gentilmente offerta dall'Azienda Agricola G.M.O. Curicola di Vit torio Ogana, la quale sarà condita con l’olio extra vergine di oliva, simbolo ormai storico della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori per le sue qualità protettive e benefiche, non solo nei confronti delle malattiecardiovascolari e metaboliche, ma anche per vari tipi di tumore.



Anche quest’anno dunque la LILT e la Coldiretti, punto di riferimento per la valorizzazione dei prodotti dell'agricoltura italiana legati al territorio e alla qualità, saranno partner in questaimportante iniziativa con l'obiettivo comune di informare correttamente, sensibilizzare e renderetutti consapevoli che la prevenzione rappresenta oggi, lo strumento più efficace per vincere le malattie.