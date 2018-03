Sassari. Sorpasso in velocità e poi lo schianto. Mortale sulla 131

Non si sa se l'uomo abbia avuto un malore, ma quel sorpasso è costato la vita a Pasquale Antonio Piu, 63 anni di Sassari, sul tratto vicino a Truncu Reale, sulla 131. All'altezza del chilometro 223, l'uomo al volante di una Opel Corsa, ha soprassato un'altra auto a velocità sostenuta, finendo finendo poi contro i separatori jersey laterali. Lo schianto è stato fortissimo, la macchina si è ribaltata e accartocciata sbalzando fuori dall'abitacolo il guidatore. Sul posto sono corsi i vigili del fuoco, gli uomini della Polizia Stradale e i sanitari del 118. Per Pasquale Piu non c'è stato nulla da fare. La fila sulla statale Sassari Porto Torres è stata smaltita dopo un'ora.