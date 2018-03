Bufera di neve su Desulo, allerta meteo estesa per oggi. L'inverno non è finito

Ancora mal tempo e temperature rigide sulla Sardegna. Ieri la colonnina di Mercurio ha toccato i 5 gradi di minima ma in alcune zona della Sardegna, nevica e soffia il vento di burrasca. Desulo, Fonni, Lanusei e Campeda, territorio intrappolati nel gelo e nella neve a fine marzo. Una primavera iniziata solo nel calendario, mentre nelle strade mezzi spargisale e catene antineve. Una morsa gelida che tiene le temperature ben al di sotto della media stagionale e non accenna a mollare. Il fine settimana vedrà il sole sbucare finalmente dalla coltre nebulosa ma non del tutto. E persino le temperature saliranno lievemente. Insomma, per sentire il tepore primaverile dobbiamo aspettare ancora un bel po. Sono attese piogge e temporali anche la prossima settimana. Gli esperti sono cauti, ma la speranza è che Aprile sia un po meno pazzerello del solito e che il sole regali questo tanto atteso assaggio di primavera.