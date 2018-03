"Ozzu sardu, 3° concorso città di Sassari"

Venerdì 23 marzo sarà il momento per la proclamazione dei vincitori della terza edizione della manifestazione dal titolo "Ozzu sardu 3° concorso città di Sassari oli extra vergine d’oliva del nord Sardegna". L'appuntamento è per le 9,30 nella sede di Promocamera a Predda Niedda. La manifestazione dedicata agli oli del nord Sardegna, è organizzata dalla Coldiretti Sassari in collaborazione con il Comune di Sassari, la Camera di Commercio di Sassari e l’APPOS.



Due le categorie in concorso: aziende e hobbisti che in questa edizione hanno partecipato con ben 166 oli. Sono infatti 51 in gara per le aziende e 115 per gli hobbisti, a dimostrazione della grande tradizione della filiera olearia. Tutti i campioni presentati sono stati valutati dal panel di assaggio della Camera di Commercio.



Il concorso ha l'obbiettivo di valorizzare l’olio extra vergine di oliva proveniente da diversi ambiti territoriali di produzione del Nord Sardegna e delle altre province sarde e al tempo stesso quello di sostenere gli operatori del settore che tendono al miglioramento della qualità del prodotto. Oltre a valorizzare i migliori oli extra vergine di oliva prodotti in Sardegna, divulgandone capillarmente la conoscenza e il relativo apprezzamento da parte dei consumatori.