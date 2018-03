Occupazione della miniera a Olmedo. 13 minatori sfidano il gelo

Stanno sfidando il gelo e l’acqua i 13 minatori del sito per l’estrazione di bauxite di Olmedo, giunti al terzo giorno di occupazione della miniera a 80 metri di profondità. Negli spazi angusti delle gallerie i lavoratori stanno cercando di ripararsi dal freddo come possono, ma il vero problema è l’acqua che, alimentata dalle piogge, scorre accanto ai loro giacigli. L’Ugl Chimici, con Simone Testoni, lancia un nuovo appello alla Regione. “Occorre sbloccare al più presto la situazione e permettere a questi 13 minatori che hanno perso gli ammortizzatori sociali di transitare in Igea secondo il programma prefissato dalla Regione stessa – dice il rappresentante sindacale -. Sollecitiamo ancora una volta un incontro che deve necessariamente essere presieduto dal governatore Pigliaru, visto che gli assessori competenti in materia non stanno dando seguito agli accordi”.