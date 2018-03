Sassari. Intensificati i controlli della Polizia sulla linea ferroviaria, denunciati 2 giovani

Ieri pomeriggio gli agenti della Polizia Ferroviaria di Sassari, durante un controllo lungo la linea ferroviaria, hanno fermato due giovani sassaresi, un 31enne e un minorenne. I due sono stati trovati in possesso di un giubbotto completo di relativa etichetta, risultato essere rubato dal negozio “Decathlon” di Sassari, e di una pinza di medie dimensioni, presumibilmente utilizzata per rimuovere la placca antitaccheggio dal capo d’abbigliamento.



Entrambi sono stati segnalati in stato di libertà per ricettazione in concorso e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.