E-commerce, la Sardegna tra le regioni italiane dove si acquista di più online

L’e-commerce è la frontiera dello shopping: basta un clic e il carrello virtuale si riempie di prodotti che in pochi giorni arrivano direttamente a casa. Lo shopping online abbraccia ormai tutti i settori e supera i confini del mercato B2C dei consumatori, per arrivare a coinvolgere anche il mondo B2B dei retailers.



Anche i rivenditori, infatti, sempre di più scelgono l’online per i propri acquisti. A rivelarlo una ricerca di Brandsdistribution.com, azienda italiana leader nella distribuzione online B2B di abbigliamento e accessori moda. Attraverso l’analisi dei dati di acquisto dei retailers iscritti alla sua piattaforma online, Brandsdistribution.com scopre il trend e-commerce del settore fashion B2B in Italia.



Tra le regioni italiane più attive nell’acquisto online la Sicilia guida la classifica con una percentuale di acquisto pari al 17,02%, seguita subito dopo dalla Sardegna, che registra invece il 14,33%. A decretare il primato delle due Isole maggiori sono senza dubbio i vantaggi della rete distributiva del sito; primo fra tutti il servizio di logistica, che garantisce la consegna della merce entro tre giorni lavorativi, abbattendo costi e tempi di distribuzione. Inoltre, la possibilità di acquistare i prodotti senza un minimo d’ordine incentiva anche i piccoli retailers, azzerando i costi di magazzino e il rischio di invenduto.



Seguono in classifica Piemonte (9,21%), e Lombardia (8,76%), a conferma del fatto che l’e-commerce rappresenta uno strumento di business imprescindibile per i retailers. La rete distributiva di Brandsdistribution.com, infatti, consente di ottimizzare tempi e costi, con la possibilità di visionare la merce in formato digitale, semplificando le procedure di acquisto e portandole a termine direttamente dal proprio pc.



Il data base di Brandsdistribution.com rivela anche quali sono i brand più acquistati dai retailers: tra tutti spiccano Trussardi, Spartaco, Fontana 2.0, Brooks Brothers, Laura Biagiotti, Carrera Jeans, e ancora Made in Italia e Ana Lublin, marchi di Brandsdistribution.com. Brand importanti della moda italiana, che testimoniano la passione dei retailers – e quindi dei consumatori – per prodotti di alta qualità made in Italy.

Borse, scarpe e occhiali da sole risultano i prodotti più acquistati in assoluto dai retailers, che assecondano i gusti e le tendenze dei propri clienti, sempre alla ricerca della qualità e dell’eleganza anche negli accessori e nei dettagli. In particolare Guess è il brand più gettonato per gli occhiali da sole, con il suo stile glamour e chic.



Per le scarpe vincono la qualità italiana e l’eleganza classica dei marchi Made in Italia e Laura Biagiotti, con un boom di acquisto in Piemonte, dove la scelta si orienta per lo più su modelli da donna come le décolleté. In Sardegna i brand di calzature più cliccati sono Ana Lublin (per lei) e Sparco (per lui), due marchi dalle linee giovani che coniugano confort e design contemporaneo.



Nell’offerta borse il brand più selezionato negli acquisti online in Sicilia è Trussardi e i modelli più scelti sono le borse a spalla: per una donna dallo stile sportivo ma elegante, sempre attento alla personalità degli accessori.

I dati di acquisto dei retailers svelano anche il trend e i gusti dei consumatori italiani, che sempre più preferiscono brand made in Italy e modelli dalle linee classiche, sportivi, ma eleganti. Un stile “di classe”, per un target di consumatori, sia uomo che donna, sempre attento ai dettagli e disposto a spendere per aggiornare e valorizzare il proprio guardaroba.