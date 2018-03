Sassari. Sabato alla Libreria Dessì la seconda edizione di Arti-Janas

Guardandocon attenzione alla Sardegna ci si rende conto del grande fermentocreativo e artistico che la anima: una continua ricerca, una riccacontaminazione di stili e materiali che caratterizzano le forme dell’artigianato contemporaneo.



Da questa consapevolezza nasce nel Novembre 2017 Arti-Janas, piccola rassegna di cose preziose, accolta dal pubblico con partecipazione e interesse. Dal primo momento ci si è resi conto che la rassegna non era solo una esposizione di artigianato di qualità ma anche un luogo di incontro e dialogo, di saperi e arti, di passione e scambio.



A distanza di qualche mese dalla prima edizione la Libreria Dessì, in collaborazione con l’associazione Il Colombre, propone cinque nuovi appuntamenti per cinque sabati.



Il 24 Marzo si comincia con le “Combinazioni di Stili” di Francesca Lunesu e la sua linea Chisca Borse. Il progetto Chisca nasce nel 2014 dall’idea di creare accessori moda combinando tessuti sardi, provenienti prevalentemente dai comuni di Samugheo e Urzulei, con stoffe artigianali provenienti da altri paesi quali il Guatemala, la Finlandia o la Svezia. Gli intrecci tessili della tradizione combinati insieme per arrivare alla creazione di borse dalle linee contemporanee.



Il 31 Marzo è il momento di scoprire il duo Alessandra Raggio & Alessandra Cossu con le loro creazioni firmate LeAli. Terra e fuoco, questi gli elementi fondamentali da cui nascono le ceramiche che compongono i gioielli delle due Arti-Janas.



Elisabetta Fanari, il 7 Aprile, presenterà la sua linea di gonne Bet-tina, tessuti e pieghe, asimmetrie e piccoli accenni di colore, creazioni in cui il passato e il presente si fondono in maniera perfetta, creando qualcosa di assolutamente nuovo ed originale.

Il 14 Aprile l’appuntamento è con Sa tela ‘e zana di Giovanna Bonu, il telaio è il suo strumento, l’arte lenta e antica del tessere, intrecci che portano ad altri intrecci che diventano mantelle o cardigan.

A chiudere questa seconda edizione della rassegna le collane di Lina Pintus, tessuti preziosi e antichi che si rimodellano in intrecci arditi o si cristallizzano in una spilla.



Il primo appuntamento con la seconda edizione di Arti-Janas, Piccola rassegna di cose preziose, è per Sabato 24 Marzo, dalle ore 11:00 alle ore 21:00, nello spazio Arte e Design della Libreria Dessì in Largo Cavallotti 17, con le “Combinazioni di Stili” di Francesca Lunesu e la sua linea “Chisca Borse”.