Sassari, identificati i ladri di biciclette nelle postazioni di bike-sharing

Sono stati identificati questa mattina gli autori dei furti seriali di biciclette perpetrati i giorni scorsi nelle postazioni di bike-sharing di Sassari.

L'attività investigativa realizzata dal Comando di Polizia Locale ha avuto un'accelerazione nei giorni scorsi a seguito della denuncia del furto di sette biciclette tra domenica e martedì scorsi.



Si è subito accertato che i furti venivano realizzati con modalità speculari; le condotte criminose si concentravano sia sulla postazione bike-sharing dell'Emiciclo Garibaldi che su quella di Piazza Conte di Moriana. La Polizia locale, visionando le immagini del sistema di videosorveglianza è risalita a due uomini, di età compresa tra i trenta e i quarant'anni, i quali si erano sicuramente resi responsabili del furto dell'ultima bicicletta all'Emiciclo Garibaldi: alcuni particolari, e più specificamente l'abbigliamento indossato dai due uomini insieme ad alcuni accessori (telefonino in possesso di uno dei due soggetti, borsa a tracolla in possesso del medesimo uomo, jeans, giubbotto e scarpe indossate da entrambi) sono stati di grande aiuto per gli agenti nella ricerca degli autori delle condotte illecite.



Ieri mattina, alle 8,30 circa, i due uomini hanno raggiunto ancora una volta la postazione bike-sharing dell'Emiciclo Garibaldi e in pochi istanti hanno forzato la colonnina su cui era agganciata una bicicletta e si sono allontanati in direzione di viale Italia. Gli agenti, appostati a pochi metri di distanza, dopo aver documentato le fasi del furto, si sono messi all'inseguimento dell'uomo in possesso della bicicletta rubata il quale, vistosi pressoché raggiunto, ha lasciato cadere la bicicletta tra se e l'agente, riuscendo a fuggire attraverso i giardini.



Questa mattina, più o meno alla stessa ora di ieri, una pattuglia in servizio è riuscita a intercettare i due uomini riuscendo a bloccarli immediatamente.

Sono scattati alcuni controlli nelle aree frequentate dai due, nel corso dei quali è stata recuperata un'altra bicicletta. Ai due uomini viene imputata la responsabilità del furto registratosi lunedì mattina e del tentato furto accertato ieri. Il Comando della Polizia Municipale di Sassari sta continuando gli accertamenti per verificare se gli altri episodi accaduti, tredici furti e tre danneggiamenti, siano imputabili o meno ai due uomini.



Il dato certo fino ad oggi è costituito dalle modalità speculari con cui sono stati effettuati tutti i furti registratisi in pochi giorni presso le stazioni di bike-sharing. I due uomini denunciati quando sono stati identificati dagli agenti erano in possesso di due biciclette non appartenenti al sistema bike-sharing, di cui non hanno giustificato la provenienza. In particolare, uno di questi due velocipedi ha grande valore commerciale, è infatti una Colnago master.