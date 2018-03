Sassari. Lavori in viale Italia: sabato riaperto il tratto da Viale Mancini a Via Amendola

Il tratto di viale Italia tra viale Mancini e via Amendola sarà riaperto al traffico sabato 24 marzo in tarda mattinata. «Siamo riusciti a procedere speditamente e anticipare i tempi previsti per la chiusura del cantiere in questo primo tratto di strada. La ditta locale Angius Costruzioni e il settore Infrastrutture della Mobilità del Comune di Sassari hanno lavorato con professionalità e in forte sinergia, per ottimizzare la durata e il risultato dei lavori» ha commentato l'assessore alla Mobilità Antonio Piu.



La segnaletica orizzontale sarà realizzata a traffico aperto nel corso della prossima settimana. Martedì 27 marzo saranno eseguiti gli interventi previsti sull'incrocio di viale Italia con via Amendola a partire dalle 4 del mattino e fino alle 6:15, questo per consentire il passaggio dei mezzi dell'Atp.Lo stesso giorno i lavori proseguiranno su viale Italia, da via Amendola a via De Nicola. Per questo sono previste nuove modifiche alla viabilità.



Dal 27 marzo al 13 aprile sarà chiuso al traffico viale Italia, da via Amendola a via De Nicola per tutti i veicoli compreso il traffico locale, eccetto quelli di pronto intervento (ambulanze, Polizia, Vigili del Fuoco). Questi ultimi sono autorizzati a percorrere anche la corsia di servizio della linea della metro-tranvia. Chiuse al traffico, con eccezione del traffico locale, anche via Matteotti, via Principessa Maria e via Monte Grappa. Per consentire il doppio senso di circolazione sarà istituito il divieto di fermata su un lato di via Matteotti (tra via dei Mille e viale Italia) e su uno di via Monte Grappa (tra viale Italia e via Porcellana e tra viale Italia e via Dei Mille). In via Matteotti, via Principessa Maria e via Monte Grappa sarà garantito lo spazio di manovra per l'inversione di marcia.



In via Porcellana fermata vietata anche tra via Monte Grappa e il cancello secondario dell'ospedale civile, al fine di agevolare il transito dei mezzi di soccorso.