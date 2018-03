Porto Torres, Bonus idrico. Le domande scadono il 30 marzo

Scadono il 30 marzo le domande per il bonus idrico, la misura riservata alle famiglie indigenti che prevede l'assegnazione di agevolazioni tariffarie a carattere sociale per il servizio idrico, riferito ai consumi dell'annualità 2016. Le modalità per partecipare e la modulistica sono nella home page del sito web del Comune di Porto Torres, sezione “Avvisi e Scadenze”. La domanda dovrà essere presentata presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Porto Torres, in P.zza Umberto I°, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'EGAS, reperibile presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune e sul sito istituzionale dell'ente.