"Voliamo con l'arte". mostra inaugurale del volo Barcellona Alghero targata Vueling

In occasione del primo volo Barcellona-Alghero della compagnia Vueling, inaugura presso lo spazio espositivo dell'aerostazione la mostra organizzata dalla Sogeaal con gli scatti dei fotografi professionisti Antonello Franzil (Sonar) ed Emilio Canu (JazzAlguer). "Voliamo con l'Arte" il progetto fotografico composto da circa cinquanta tra i migliori scatti dei due prestigiosi festival musicali, sarà visitabile all'interno dell’apposito spazio espositivo dell’aeroporto di Alghero per tutto il mese di aprile. In aggiunta, altre immagini in digitale del progetto Mans Manetes presentato al Festival Barnasant di Barcellona saranno diffuse nella main-hall dell'aerostazione tramite lo straordinario video-wall e accoglieranno la Plataforma per la Llengua con gli artisti e le scolaresche di rientro dalla Capitale Catalana. Esposizione che nei mesi estivi potrà essere replicata presso il Comune di Barcellona. Ad accogliere gli invitati, oltre ai rappresentanti dell'Amministrazione comunale e Sogeaal, gli organizzatori e tutti gli artisti. La foto che vedete è tratta dagli scatti del festival algherese JazzAlguer (pht. Emilio Canu).