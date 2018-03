Sassari, i “Piccoli chef” fanno l’uovo di cioccolato

Chi l’ha detto che a Pasqua l’uovo lo fa solo la gallina? Il 24, 25 e 31 marzo ritorna a Sassari l’appuntamento più atteso dai “Piccoli chef in centro”: il laboratorio per imparare a fare un bell’uovo di cioccolato artigianale con splendidi decori in pasta di zucchero.A guidare i bambini dai 4 ai 12 anni all’Auditorium del Carmelo di Viale Umberto, saranno lo chef Ersilio Grande e la cake designer Viviana Santona, dotati di grande professionalità ed esperienza nel lavorare con i bambini. Il divertimento è assicurato. I corsi del mattino si svolgono dalle 10 alle 12.45, quelli del pomeriggio dalle 16 alle 18.45. Ogni laboratorio prevede una fase di presentazione, una di preparazione con un fiume di cioccolato che scorre verso gli stampi e infine la decorazione tra profumi indescrivibili.



Sarà un’esperienza divertente e formativa per sviluppare manualità, creatività e gusto nel fantastico mondo dell’arte dolciaria. Perché, se è vero che l’uovo di Pasqua piace tanto ai bambini, appare ancor più buono quando è fatto con le proprie mani. Tutti i partecipanti porteranno a casa le loro creazioni con una bella sorpresa all’interno. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Nonunamacinque di Silvia Piroddi e Paola Cunico con il contributo di numerosi sponsor, tra studi medici e varie attività commerciali che sostengono il progetto facendolo crescere nel tempo. Tra i partner c’è l’Amministrazione provinciale di Sassari che ospita l’iniziativa, con l’intento di valorizzare edifici importanti del centro storico non sempre conosciuti come meriterebbero. Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi alla Libreria Koinè di via Roma o contattare il numero 333 1092190.