"Materastiro", arte contemporanea in via Angioy a Sassari

I sassaresi sono veramente simpatici. E anche artisti poliedrici. Il riutilizzo dei materiali casalinghi o di beni di pubblica utilità decontestualizzati dalla propria abitazione e sfoggiati nelle pubbliche vie. Il "Materastiro", così è stato battezzato dalla nostra redazione, si è presentato ieri in via Angioy, tra sdegno e risate. Lo aveva fatto Marcel Duchamp tanto tempo fa, portando un orinatoio in un museo. L'artista del "Materastiro" è sconosciuto, ma menomale per lui. Perchè quest'opera gli costerebbe molto cara. Circa 500 euro di multa per l'abbandono di rifiuti ingombranti. Se non di più. Dunque, bisognerebbe ricordare che agli "artisti" di opere di questo calibro, che per l'installazione si devono recare all'ecocentro, dove si conferiscono i materiali di scarto. La foto è stata scattata da un utente facebook e compare nel gruppo social "Segnala Sassari".