Alghero. Pescavano ricci nell'Area Marina Protetta di Capo Caccia, denunciati

Questa mattina i militari della Guardia Costiera di Alghero hanno sorpreso due pescatori intenti a catturare ricci all’interno della zona A di riserva integrale dell’Area Marina Protetta di Capo Caccia - Isola Piana. I due uomini, unitamente al natante impiegato per lo svolgimento dell’attività illecita, sono stati avvistati presso Cala di Porto Agra, in prossimità della costa, dal personale della motovedetta. A bordo del natante sono state ritrovate due ceste di ricci per un totale di circa 500 esemplari. I militari hanno quindi proceduto al sequestro penale del pescato e del mezzo nautico e denunciato i due uomini per inosservanza della normativa prevista dalla legge quadro sulle aree marine protette. I ricci, ancora vivi, sono stati prontamente rilasciati in mare. Questa attività rientra nell’ambito degli ordinari controlli messi in atto dalla Guardia Costiera e finalizzati alla tutela dell’ambiente marino ed al contrasto dei fenomeni connessi con la pesca illegale e l’immissione sul mercato di prodotti privi di tracciabilità e pertanto “non sicuri”.