Sassari. Inaugurato il Parco urbano di piazza Bande a Sant'Orsola

Uno spazio di 4.570 metri quadrati a Sant’Orsola nord. È il Parco Urbano di piazza Bande, inaugurato questa mattina, alla presenza del sindaco Nicola Sanna, dell’assessore ai Lavori Pubblici Ottavio Sanna, dell'assessore alle politiche per le infrastrutture della mobilità Antonio Piu, di Inoria e Bastiana, figlia e moglie di Francesco Bande, cui è intitolata la piazza.

«I lavori per la realizzazione e valorizzazione del parco hanno preso il via nel maggio del 2016 – ha spiegato l'assessore Ottavio Sanna -. Tanti gli interventi portati a termine dalle ditte Gemma Sud Mediterranea di Selargius, Floragricola Rocchi ed Eredi Manghina, tra cui la realizzazione delle fondazioni stradali, della pavimentazione pedonale della piazza e della segnaletica, per un investimento totale di 421 mila euro».

Realizzata anche un’area parcheggio, ad uso dei residenti della zona.

Rispetto al progetto iniziale, e con un ribasso dell’investimento del 25%, si è proceduto, inoltre, alla manutenzione dell’area adiacente alla piazza, di oltre 1300 metri quadrati.

«Fin dall'inizio dei lavori l'obiettivo perseguito è stato quello di costruire un percorso di collegamento tra la piazza, il parco, i parcheggi, il giardino e il parco giochi – ha dichiarato il sindaco Nicola Sanna -. Inoltre, il nuovo Parco urbano è collegato al parco sportivo Adelasia Cocco, che si trova nelle vicinanze, e per il quale l’amministrazione comunale ha investito circa 300 mila euro».

È previsto, infine, un ulteriore intervento per la realizzazione di un percorso di walking urbano.