Alghero. La GdF scopre 18 imbarcazioni non dichiarate al fisco, emesse sanzioni per 200.000 euro

L’operazione condotta dai militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Alghero ha permesso di approfondire la posizione fiscale di 18 soggetti, imprenditori e liberi professionisti in gran parte residenti in Lombardia, Piemonte e Lazio, che seppur in possesso di imbarcazioni da diporto di particolare pregio, non hanno provveduto a segnalare al fisco il rispettivo valore di mercato nell’annuale dichiarazione dei redditi.



In particolare le Fiamme Gialle, grazie al prezioso contributo delle banche dati in uso al Corpo e ad una minuziosa attività di controllo eseguita sul litorale delle coste della Sardegna nord occidentale, hanno potuto accertare che i proprietari delle imbarcazioni, pur avendo immatricolato le stesse presso porti esteri quali Nizza, Bruxelles, Tolone, Antibes e Bastia, avevano comunque l’obbligo di dichiarare i beni al Fisco in quanto cittadini residenti in Italia come, peraltro, disposto dall’articolo 4 del Decreto Legge nr. 167 del giugno 1990.



Il valore complessivo delle unità da diporto individuate ammonta a circa 2.000.000 di euro e le sanzioni contestate, comprese tra il 3% e il 15% del valore del bene non dichiarato, per gli ultimi cinque anni, sono state quantificate complessivamente in oltre 200.000 euro.