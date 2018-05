Alla Dinamo non basta la vittoria, è fuori dai playoff

È una Dinamo guerriera e combattiva quella che regala al suo pubblico l’ultima grande battaglia della regular season.Nonostante la vittoria autoritaria sulla Vuelle, finita 112-81, il Banco non stacca il biglietto per i playoff, perché il successo di Cantù su Brindisi confina i sassaresi al decimo posto in classifica. La Dinamo chiude la regular season con una prestazione concreta e sei uomini in doppia cifra, con un super Bamforth a referto con 20 punti nel primo tempo (10 assist): fondamentale l'apporto di Achille Polonara(19 pt, 4 rb), Darko Planinic (18 pt con 8/10 da due, 6 rb), Rok Stipcevic (15 pt) , Josh Bostic (13) e Shan Jones (10). Segnali importanti anche dalla Dinamo del futuro con minuti importanti per Lorenzo Bucarelli e grande aiuto da parte di tutta la panchina.Coach Markovski manda in campo Bostic, Bamforth, Jones, Stipcevic e Polonara, coach Galli risponde con Omogbo, Ceron, Clarke, Ancellotti e Braun. È un Banco di Sardegna con gli occhi iniettati di sangue quello che calca il parquet nella prima frazione: i giganti piazzano subito un break di 8 lunghezze. Apre le danze Bamforth con un funambolico gioco da 4 punti, Bostic inchioda la schiacciata in contropiede e Jones appoggia al ferro. A sbloccare Pesaro c’è il canestro di Omogbo: i biancoblu però scappano via con Polonara, Stipcevic e un Jones immarcabile nel pitturato. La Vuelle accorcia con Clarke, Mika e l’ex Monaldi. Hatcher e Spissu chiudono il primo quarto 28-14. Nella seconda frazione il Banco è in fiducia e bombarda senza sosta dalla lunga distanza: rompe il ghiaccio Stipcevic, lo seguono Bamforth e Bostic. Pesaro si sblocca ma i giganti restano saldamente in controllo: Bamforth scrive 20 sullo score personale e c’è il debutto al PalaSerradimigni di Lorenzo Bucarelli. Quando suona la sirena dell’intervallo lungo il tabellone dice 57-36. Nel secondo tempo i biancoblu proseguono la loro corsa con fiducia: Bucarelli si iscrive a referto con due canestri che raccolgono l’applauso del pubblico del PalaSerradimigni. Polonara firma un quarto da 12 punti, punendo dall’arco, mentre Darko Planinic mostra i muscoli in area e domina per lunghi minuti. Pesaro prova ad accorciare con Clarke, Mika e Braun ma la preghiera di Polonara allo scadere scrive il massimo vantaggio di +27 (87-60). I giganti chiudono il match bombardando dai 6.57 con Bostic e Stipcevic: finisce 112-81. La vittoria è però amara nonostante l’autoritario successo. La vittoria di Cantù su Brindisi confina il Banco al decimo posto.Il coach della Dinamo Banco di Sardegna Zare Markovski commenta così la gara: “Non c’è molto da dire se non ringraziare i giocatori per la professionalità e per l’impegno che comunque ci hanno messo nel lavorare in queste cinque settimane, fino alla fine. Il calendario è stato quello che è stato, purtroppo abbiamo finito sul più bello. Onoriamo la partita di stasera, ogni altro discorso, del passato e del futuro adesso è meglio non farlo. Mi dispiace che abbiamo dato tutto ciò che avevamo ma è andata così”.Il capitano della Dinamo Jack Devecchi: “Siamo partiti bene e anche se sapevamo di dover vincere a tutti i costi siamo riusciti a non sentire troppo la pressione, cosa che invece secondo me ha sentito di più Pesaro. Della partita c’è poco da dire, l’abbiamo sempre tenuta in mano per tutti i quaranta minuti. C’è rammarico per la mancata qualificazione ai playoff, abbiamo pagato questa stagione un po’ altalenante, sono molto dispiaciuto. E’ il campo quello che parla, le vittorie bisogna guadagnarle sul campo non sperare negli incastri delle altre squadre e nella differenza canestri. Dobbiamo imparare da queste annate un po’ storte, cercare di rimetterci in carreggiata e con una buona programmazione ripartire dal progetto che la società ha già iniziato a delineare da quest'anno”.ùDinamo Banco di Sardegna 112 – VL Pesaro 81Parziali: 28-14; 29-22; 30-24; 25-21.Progressivi: 28-14; 57-36; 87-60; 112-81Banco di Sardegna. Spissu 2, Bostic 13, Bamforth 22, Planinic 18, Devecchi, Bucarelli 4, Pierre 4, Jones 10, Stipcevic 15, Hatcher 5, Polonara 19, Tavernari. All. Zare Markovski.Pesaro. Omogbo 8, Ceron 7, Clarke 18, Mika 17, Bocconcelli, Ancellotti 3, Braun 19, Crescenzi, Monaldi 6, Serpilli. All. Massimo Galli