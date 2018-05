5 x 1000. La Lida di Olbia chiede sostegno ai sardi per salvare i veri amici dell'uomo

Riportiamo l'appello della Lida di Olbia, che ogni giorno deve farsi carico dei problemi del randagismo e curare tutti gli animali che arrivano in clinica.





"Cari sostenitori e care sostenitrici, il 5x1000 è un aiuto semplice e concreto che vi permette di aiutarci.

Basta poco e molte volte, con un piccolo gesto, si fanno grandi imprese.

Anche per chi non redige il 730 o l'Unico, ma vuole aderire, può mandarci via mail la parte del CUD relativa a questa finalità.

Saremo noi direttamente ad occuparci di inoltrarla.

Tutti i cittadini possono scegliere di destinare una quota pari al 5 per mille della propria IRPEF, al sostegno del volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.).

Il meccanismo, in applicazione dalla dichiarazione dei redditi, rappresenta un’occasione di sostegno importante per tutto il mondo del sociale e va ad aggiungersi a quelli già in essere (8x mille) destinati alle varie confessioni religiose.

Non si tratta di un aggravio delle vostre imposte: lo Stato rinuncerà a questa per destinarla alla finalità da voi indicata. Nei modelli per la prossima dichiarazione dei redditi (modello CUD, modello 730 o Modello Unico Redditi Persone Fisiche) ci saranno quattro caselle per indicare la categoria preferita: O.N.L.U.S. e Non Profit; ricerca scientifica e università; ricerca sanitaria; attività sociali svolte dal Comune di residenza.

Chi decidesse di destinare, in fase di dichiarazione dei redditi, il 5x1000 della propria IRPEF alla LI.D.A. Sezione di Olbia, dovrà apporre la propria firma nel primo riquadro, inserendo il codice fiscale della nostra associazione – 01976050904 -.

Un’opportunità importante per dichiarare la propria scelta di solidarietà.

Aiutaci a divulgare questo comunicato, aiutaci a dare un futuro ai nostri amici animali, aiutaci a curarli e dare loro, almeno, una vita dignitosa.

Aiutaci a realizzare un nostro sogno: l’acquisto di un terreno dove costruire un rifugio tutto nostro.

Più numerose saranno le Vostre firme tanto più ingenti saranno i fondi stanziati per la nostra Associazione LIDA SEZIONE DI OLBIA."