Al via la seconda edizione di "Corri nel Villanova"

Sono già passati tre anni e mezzo da quando sei amici con la passione per il correre, si sono riuniti dando il via ad una società podistica senza precedenti per il paese di Villanova Monteleone. L’ Associazione Sportiva Dilettantistica Sos Iddanoesos, non persegue scopi di lucro e l’impegno principale è la promozione, la diffusione, la tutela e lo sviluppo del podismo e delle discipline sportive collegate (camminate, trekking, nordic walking).

Gli atleti che attualmente ne fanno parte sono 25 di cui il 90% sono Villanovesi o originari di Villanova Monteleone, i quali essendo amatori e semplici appassionati con l´hobby del correre per mantenersi in piena forma fisica, praticano questo sport perché è sano, leale e permette di incontrare atleti di diverse estrazioni socio-culturali regionali, nazionali ed internazionali.

La Società regolarmente iscritta all’Albo Regionale delle associazioni/società sportive della Sardegna è affiliata alla FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera). In questi anni partecipando alle manifestazioni sia a livello provinciale, regionale e nazionale , così come anche ad alcune gare internazionali, tra le più prestigiose, la squadra ha ottenuto risultati di rilievo con ottimi piazzamenti dei propri atleti. Tra le gare più importanti si ricordano:

Maratona di Roma, Maratona di Firenze, Maratona di Milano, Maratona di Venezia, Maratona di Verona, Mezza Maratona di Valencia, Firenze Half Marathon, Deejay Ten Firenze, Chia Laguna Half Marathon, Mezza Maratona del Giudicato di Oristano, Ozieri Half Marathon, Mezza Maratona di Olbia, Mezza Maratona dell’Arcipelago della Maddalena, Dal Mare alla Montagna Villanova Monteleone.



Dopo il successo della passata edizione, in collaborazione con il Comune di Villanova Monteleone e l’Unione dei Comuni del Villanova, il 13 Maggio 2018 l’A.S.D. Sos Iddanoesos organizzerà nuovamente la seconda edizione della Corri nel Villanova col patrocinio dell’Unione dei Comuni del Villanova e il Comune di Villanova Monteleone.La predetta manifestazione è stata ideata al fine di promuovere lo sport in genere e il territorio del nostro comune, dando la possibilità agli sportivi ed agli appassionati di conoscere le realtà naturalistiche e culturali che costeggiano il percorso, come ad esempio il Santuario di Nostra Signora d’Interrios, il centro storico ecc.



Parteciperanno numerosi concorrenti provenienti da tutta l’Isola, i quali molto spesso vengono accompagnati da parenti e amici, interessati a trascorrere una giornata di sport diversa dal solito.Quest’anno grazie alla fiducia riposta dal Comune di Villanova Monteleone ed in particolare dell’Assessore allo sport Giovanni Piras, l’A.S.D. Sos Iddanoesos il 19 Agosto 2018, organizzerà anche la storica e celebre manifestazione podistica “Dal Mare alla Montagna”, con l’intento di renderla sempre più conosciuta e affascinante.Di seguito il programma della seconda edizione della Corri nel Villanova:



Ore 8.30 ritrovo giudici ed atleti presso il Santuario Nostra Signora d’Interrios strada SP 12 Villanova -Bosa

Ore 9.30 termine ultimo per completare le iscrizioni e ritirare i pettorali;

Ore 10.30 partenza della 10 km competitiva dal Santuario NS d’Interrios e a seguire la Corsa e/o camminata ludico - motoria

Ore 12.00 scadenza tempo massimo per completare la gara il cui arrivo è presso il Santuario NS d’Interrios

Ore 12.30 premiazioni che verranno svolte nel piazzale del Santuario.

Al termine della manifestazione principale si terrà un pranzo c/o i Locali del Santuario NS d’Interrios.Nel pomeriggio verranno organizzate gare su diverse distanze per bambini dai 7 ai 14 anni.