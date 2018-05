Alghero. "Impariamo l'educazione stradale a scuola"

L'educazione stradale è uno dei temi di maggior attualità nel nostro tempo, l'impegno sancito dall'art. 230 del Codice della Strada, che prevede come "obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado [...] la conoscenza dei principi della sicurezza stradale nonché delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli e delle regole di comportamento degli utenti", è accolto da parte di tutti gli operatori coinvolti, con entusiasmo e partecipazione, basandosi sulla consapevolezza di quanto sia importante fornire ai ragazzi in età scolare una serie di insegnamenti che non solo favoriscano la crescita del loro senso civico ma anche, all'atto pratico, li aiutino a muoversi con maggiore accortezza in un ambiente insidioso quale è quello delle nostre strade.Il progetto Impariamo a scuola l'Educazione Stradale si propone attraverso un percorso formativo - educativo di insegnare agli alunni delle scuole dell' infanzia, primaria e secondaria di I grado a vivere la strada in modo sicuro e responsabile.



La finalità principale del progetto nasce dalla necessità di attivare fin dall'infanzia una conoscenza delle regole di base che salvaguardino la sicurezza stradale con particolare riguardo alle norme di comportamento degli utenti della strada appartenenti alla fascia più debole (pedoni e velocipedi).



Il Comando di Polizia Locale di Alghero in collaborazione con l'A.C.I. di Sassari, in data 14 Maggio 2018 promuoverà all'interno dell'area del Piazzale della Pace la giornata conclusiva del Progetto di Educazione Stradale "Impariamo l'Educazione Stradale a scuola" che ha visto coinvolti gli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di I° grado del Comprensivo n° 2 di Alghero.



In tale giornata si svolgeranno una serie attività rivolte agli alunni, nello specifico ci sarà una mini pista go Kart in cui i bambini potranno simulare la guida dei go kart, un gazebo in cui si svolgerà un'attività antincendio simulando l'utilizzo dell'estintore, la presenza dei piloti della scuola guida Ready 2 Go" con alcune macchine da rally, la dimostrazione e l'utilizzo di specifici occhiali che indossati simulano la guida in stato di ebbrezza, un gazebo dedicato al 118, uno dedicato alla Polizia Locale nel quale verranno esposti i vari strumenti in dotazione al Comando di Polizia Locale di Alghero, un gazebo dedicato alle informazioni sui servizi offerti dal Comune di Alghero quali Ambici, Bike sharing ed InfoAlghero con relativo materiale informativo e un gazebo dedicato all'Alghero Bike con un percorso da compiersi in bicicletta finalizzato a promuovere l'utilizzo del velocipede in totale sicurezza.



La finalità principale di tale manifestazione sarà la sensibilizzazione dei giovani al rispetto delle regole e norme di comportamento degli utenti deboli della strada quali pedoni e conducenti di velocipedi.