Presentato il XXIII Torneo Internazionale di Lotta Olimpica Stile Libero, Greco Romana

di SSN

Il “Città di Sassari” giunto alla ventitreesima edizione, in vista dei prossimi mondiali, rappresenta una prova fondamentale per tutte le squadre che intendono testare lo stato di forma dei loro migliori atleti e rappresenta, per l'organizzazione, una sfida avvincente oltre che un onore. Prosegue così il lavoro incessante per la Polisportiva Athlon, in un periodo ricco di soddisfazioni, sulla scia degli ottimi risultati conquistati nel tempo. Considerato oramai, a livello mondiale, banco di prova per i migliori lottatori, quest’anno il “Città di Sassari”, nella formula Cadetti e Junior del 25 e Senior del 26, proporrà ai cultori della disciplina e non solo un mix esplosivo di tecnica e abilità, confermando e migliorando l’elevato livello che ha caratterizzato le ultime edizioni, grazie soprattutto alla partecipazione di ben 26 nazioni (nazionalità differenti che ovviamente comportano una serie di difficoltà nella gestione dell’evento, a partire dalla preparazione e in merito al rilascio dei visti), e dei migliori lottatori del panorama nazionale.



La competizione si svolgerà presso il Palaserradimigni Comunale di Piazzale Segni a Sassari. Le competizioni presenteranno sul campo di gara le seguenti nazioni: ALBANIA – BOLIVIA – CANADA – FRANCIA – GIAPPONE GRAN BRETAGNA – GRECIA – HONDURAS – IRAQ – ISRAELE – ITALIA KAZAKSTAN – KIRGHIZISTAN – KOREA – MALTA – MONGOLIA PORTOGALLO – REPUBBLICA CECA – ROMANIA – RUSSIA – SPAGNA SLOVENIA – TADJIKISTAN – TUNISIA – UCRAINA – USA.

Per confermare il valore sportivo della competizione saranno presenti atleti di importanza mondiale che hanno rappresentato i loro Paesi nelle manifestazioni più grandi quali: Campionati Intercontinentali, Mondiali e Olimpiadi, oltre che gran parte degli atleti medagliati ai Giochi di Rio 2016.

Sarà naturalmente presente la Nazionale Italiana con il nostro Bronzo olimpico Rio 2016, Campione del Mondo e recente Bronzo ai Campionati Europei Frank Chamizo, e il Nostro Bronzo ai Campionati Europei Jacopo Sandron. Saranno inoltre presenti, per prendere parte alla competizione, una Rappresentativa Regionale Sarda composta da una selezione dei migliori lottatori isolani, il Gruppo sportivo delle Fiamme Oro (Polizia di Stato), Forze Armate Esercito Italiano, Fiamme Azzurre.



In questa edizione, come per le precedenti, saranno presentati i tre stili della disciplina della Lotta: Stile Libero Maschile e Femminile, e Greco Romana.

Chiaramente, oltre alle personalità, e oltre ai numerosi atleti, parteciperanno all’evento in qualità di ospiti d’onore tutti i rappresentanti della Federazione Nazionale FIJLKAM ed il suo Presidente Domenico Falcone, oltre ai tanti Presidenti Federali di altre Nazioni, il Presidente Regionale e il Delegato Provinciale del CONI, tutte le autorità.



La presenza di testimoni così illustri, costituisce un giusto riconoscimento ad una competizione che, nel corso degli anni, grazie soprattutto all’efficiente lavoro compiuto da un’impeccabile macchina organizzativa e dal livello tecnico espresso dagli atleti presenti, ha saputo guadagnarsi la stima, non soltanto da parte di tutti gli Organi Federali Nazionali ed Internazionali, ma anche delle personalità Politiche Regionali, nonché degli Enti Pubblici, i quali danno il loro appoggio e patrocinio alla manifestazione.



Quest’anno, come per il 2017, le modalità di svolgimento della competizione si sdoppiano rispetto alla loro forma tradizionale, ovvero: venerdì 25 avranno inizio le operazioni di peso ufficiali degli atleti cadetti e Junior seguite dalle competizioni di classe mentre le operazioni di peso ufficile per gli atleti Senior e la competizione “Regina” avranno luogo sabato 27 Maggio, partendo dagli incontri preliminari nella mattina e concludendosi con incontri di finale e premiazioni la sera.

Anche in questa edizione Domenica 27 avrà luogo la nostra manifestazione più giovane che promuove la neonata disciplina sportiva del Beach Wrestling, introdotta nel programma della allora F.I.L.A., attuale U.W.W., a partire dal 2005, quando il presidente Raphael Martinetti ne diede comunicazione ufficiale durante il congresso Olimpico, che si tenne ad Atene prima dell’apertura dei Giochi.



Ultimo ma non ultimo questo 2018 vedrà la quinta edizione del raduno collegiale internazionale di allenamento, momento molto apprezzato dalle federazioni internazionali. La formula Torneo più Collegiale è una prassi ben consolidata in molti altri paesi che, già da alcuni anni hanno compreso l’effettivo valore racchiuso nella possibilità di coniugare competizione e formazione. Anche la Polisportiva Athlon, a seguito delle numerose richieste ricevute dalle varie federazioni ospitate le scorse edizioni, ha voluto intraprendere questa strada promuovendo un progetto sperimentale che ha già riscosso notevole successo in termini di adesioni già dalla prima edizione del 2014, con la partecipazione di oltre 100 atleti che nei dieci giorni previsti hanno potuto confrontarsi e condividere tecniche ed esperienze sui tre tappeti di lotta allestiti all’interno del Palasport Comunale di Stintino.



Quest’anno le adesioni al raduno collegiale sono in notevole aumento, questo è un segnale chiaro del fatto che il lavoro sta andando nella giusta direzione. È Grazie alla collaborazione attiva dell’Amministrazione del Comune di Stintino e del Club Hotel Cala Rosa che si potrà ripetere questa esperienza e dare vita alla quarta edizione di questo evento, che ci auguriamo possa avere un futuro equiparabile alle manifestazioni che lo precedono.



In programma le celebrazioni per il trentennale di attività della Polisportiva Athlon. Lo abbiamo scherzosamente chiamato “TrenAthlon”, un modo per dire che in questi anni la Athlon non si è mai tirata indietro di fronte alle tante sfide: perciò trenta volte Athlon, come trenta sono gli anni dalla data di fondazione, il 1988 l’anno in cui tutto ebbe inizio.