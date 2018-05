Visita del comandante generale alla direzione marittima di Olbia

Nella mattinata di oggi, 10 maggio, il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pettorino, ha fatto visita alla Direzione Marittima di Olbia dove ha incontrato tutto il personale militare e civile e i titolari degli Uffici dipendenti esprimendo parole di vivo ringraziamento e sincero compiacimento per le importanti e concrete attività svolte dal personale della Capitaneria di porto.

Il Comandante Generale, accolto dal Direttore Marittimo, Capitano di Vascello Maurizio Trogu, ha altresì illustrato le linee di indirizzo del Corpo, volte ad affermare l'unicità e l'importanza del fondamentale ruolo svolto dalla Guardia Costiera nell'ordinamento nazionale e comunitario.

Nel corso della Conferenza Stampa con i giornali locali sono stati discussi i compiti istituzionali svolti dal Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera, con particolare riferimento all'attività di ricerca e soccorso in mare, alla tutela ambientale e alla sicurezza della navigazione, ma soprattutto tematiche di interesse locale come il porto di Olbia e il suo futuro sviluppo e il progetto Pelagos. La visita proseguirà con la partecipazione dell’Ammiraglio agli incontri organizzati dalla Federagenti previsti in questi giorni