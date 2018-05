Cardedu. Una sera al bar, poi lo stupro

Una serata normalissima al bar, in un paese tranquillo dell'ogliastra. Ma quella sera si è trasformata in un incubo. Una ragazza inglese in Sardegna per motivi di studio, si trovava a Cardedu per visitare il piccolo centro abitato. Non si hanno notizie precise su ciò che è avvenuto, ma fonti ufficiali riferiscono che la giovane si è recata in caserma in stato confusionale e ha denunciato di essere stata violentata. La vicenda è al vaglio degli inquirenti che nel frattempo hanno rimandato la giovane a casa sua. Non si escludono tra le persone sosette alcuni migranti della zona.