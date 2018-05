Corso di aggiornamento per servizio di pronto soccorso e emergenza

Inizia tra una settimana il “Corso di aggiornamento per addetti al servizio aziendale di Pronto Soccorso e Gestione delle Emergenze per le Aziende del Gruppo B e C”. Giovedì 17 Maggio 2018 ore dalle ore 9:00 alle ore 13:00 si terrà presso la sede della NUMERA Sistemi e Informatica - Via Predda Niedda Nord Strada 6 - Sassari, il: "Corso di aggiornamento per addetti al servizio aziendale di Pronto Soccorso e Gestione delle Emergenze per le Aziende del Gruppo B e C.

Lo stesso corso verrà ripetuto il giorno successivo, venerdì 18 Maggio 2018 dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Per Info ed iscrizioni: rahp80@yahoo.it; Tel 079 274573 cell. 338 2202502