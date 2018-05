Beneficenza per il reparto pediatria del Santissima Annunziata di Sassari

di Alessandra Mura

Un nuovo lettino per l'Unità Operativa Complessa di Pediatria dell'Ospedale SS. Annunziata di Sassari è stato donato dalla Asd Valverde che, lo scorso mese di settembre, aveva organizzato una manifestazione di spinning il cui ricavato dalle iscrizioni è stato interamente devoluto in beneficenza. Spinning for children il titolo dell'evento sportivo, svoltosi ad Alghero, che ha visto la partecipazione di quasi cento bikers provenienti da tutta la Sardegna.

La consegna del lettino è avvenuta martedì scorso alla presenza del direttore del reparto Dott. Roberto Antonucci con il suo staff, il presidente della Asd Valverde Costantino Marcias e l'istruttore di Spinning Roberto Maloccu vero deux ex machina della manifestazione.A conclusione dell'incontro il presidente della Valverde Costantino Marcias ha annunciato che la prossima edizione si terrà a luglio sempre ad Alghero e la beneficenza, questa volta, sarà devoluta alla Caritas diocesana.“Un ringraziamento particolare all'istruttore Roberto Maloccu che ha lavorato tantissimo per raggiungere questo obiettivo – ha sottolineato Marcias – infine un grazie anche all'amministrazione comunale di Alghero e al sindaco Mario Bruno per la sensibilità dimostrata e la disponibilità per far si che l'evento si potesse svolgere nella bellissima cornice del Mirador Giuni Russo sul lungomare algherese”.