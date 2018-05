Tutto pronto per il raduno delle Vespe in tour nel territorio tra Porto Torres e Alghero

Per tutti coloro che hanno la passione delle moto d'epoca, in particolare della vespa, Il Vespa Club Porto Torres organizza un raduno per il prossimo 13 maggio. Appuntamento alle ore 9 presso il bar Garden allo scoglio lungo. Da li, dopo una colazione di gruppo, si partirà per un giro turistico verso Alghero, nelle tenute Sella e Mosca dove ci sarà la visita nelle antiche tenute, per poi far ritorno a Porto Torres con una sosta a Campanedda per un aperitivo offerto dallo stesso Vespa Club Porto Torres. La tappa finale sarà il ristorante Libyssonis dove ci sarà il pranzo. Colazione e aperitivo saranno offerti dal Vespa Club Porto Torres, mentre per il pranzo la quota è di 25 euro per gli adulti e 7 euro per i bambini.

Abbinata all'evento ci sarà anche una lotteria, la cui vendita dei biglietti è già iniziata, con ricchissimi premi come caschi, giubbotti e felpe marchiate Vespa, una cena al ristorante San Gavino di Porto Torres e tanti altri.



L'appuntamento di domenica, è stato pereceduto ieri da un incontro riservato ai soli soci del club turritano. Alle ore 19, presso il Bar Garden, ospite d'onore Franco Polini, uno dei figli di Battista Polini fondatore della famosa azienda Polini specializzata in kit di potenziamento per motocicli e ciclomotori.

Per prenotazioni: Daniela 3478776310 o Gabriele 3408035324.