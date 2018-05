Sennori si apre al turismo alternativo, incontro con gli operatori di Expertrek

Visitare Sennori da turista, ma immergendosi nella vita quotidiana di chi il paese, osservando da vicino il lavoro di un artigiano, di un professionista, di un artista. È la nuova frontiera del turismo sviluppata dalla piattaforma Expertrek, i cui operatori incontreranno mercoledì 16 maggio i cittadini e di Sennori per illustrare le possibilità offerte dal servizio per incrementare la proposta turistica del paese.L’incontro, promosso dall’amministrazione comunale, si terrà alle 18,30 nella sala consiliare del Municipio, ed è rivolto in particolare ad artigiani, professionisti, operatori turistici e tutti coloro che possano essere interessati a sfruttare i servizi della start up Expertrek.



Expertrek offre la possibilità ai turisti che visitano il paese di usufruire di esperienze uniche create ad hoc per chi viene ad ammirare il territorio, ovvero spaccati di vita quotidiana, sia da un punto vista lavorativo che da un punto di vista umano. L’expertiser (la persona che carica le proprie experience nella piattaforma) dovrà semplicemente inserire nel portale la propria esperienza, un esempio pratico potrebbe essere “L’arte del ferro, 2 ore in compagnia di un artigiano che spiega e fa vedere mostra la lavorazione dei metalli”.

Durante l’incontro il relatore Paolo Frulio, spiegherà le potenzialità del progetto e come poterne usufruire per migliorare e sfruttare al massimo l’aspetto turistico delle attività legate al Comune di Sennori.



«Abbiamo accolto con molto piacere la proposta di questa originale start-up, perché ha una visione che abbraccia la nostra idea di far crescere il territorio e i suoi cittadini. Il poter mettere a disposizione la propria esperienza in svariati campi per i turisti che vengono a visitare il nostro patrimonio, rappresenta un'opportunità lavorativa e fa in modo che il territorio possa essere conosciuto a livello nazionale e internazionale, creando così opportunità di sviluppo economico», spiega la delegata alla Cultura del Comune di Sennori, Elena Cornalis.