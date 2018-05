Domenica in passerella per la prima selezione provinciale Miss Italia a Sassari

Prende il via l’edizione 2018 del prestigioso concorso di bellezza Miss Italia, organizzato in esclusiva regionale dalla Venus Dea di Maurizio Ciaccio.

Ancora una volta sarà la città di Sassari ad ospitare la prima selezione provinciale, col Patrocinio del Comune. La manifestazione si terrà nella stupenda piazza d’Italia con inizio alle ore 21.00. La selezione provinciale di Miss Sassari, vedrà in passerella ben 20 miss provenienti dalle diverse località della Sardegna, tutte agguerrite e pronte per aggiudicarsi le 6 fasce che consentiranno loro di partecipare alla finale regionale che si terrà presso l’Aeroporto di Cagliari-Elmas a fine agosto.



Ospiti d’eccezione presenzieranno alla serata: Francesca Ena, vincitrice del titolo nazionale Miss Cinema Italia 2017; Francesca Carrucciu, incoronata Miss Sardegna 2017 proprio a Sassari nell’agosto dello scorso anno; Enrica Cabriolu, pre-finalista nazionale col titolo Miss Miluna Sardegna 2017. La serata sarà intervallata dal prestigioso coro di Sassari “Insieme Vocale Nova Euphonia” del maestro Vincenzo Cossu.Inoltre ci sarà l’esibizione della scuola Gran Ballo New Dance della Maestra Caterina Muntoni ed infine, direttamente dal programma di RAI 2 The Voice, la giovanissima cantante Angelica Ibba. Una giuria tecnica giudicherà le 20 pretendenti al titolo.La serata di Miss Italia darà voce all’associazione Canne al Vento di Sassari che parlerà dei disturbi del comportamento alimentare, per sensibilizzare il pubblico presente su una tematica così importante. Presenterà la serata Angelica Lai.Videolina seguirà la serata per il format televisivo #siamomiss condotto da Nicola Pisu