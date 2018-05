Alivesi, nessun intervento nella borgata di San Giovanni: "Degrado e incuria, totale abbandono"

Il consigliere forzista del comune di Sassari Manuel Alivesi scrive una nota stampa nella quale segnala il totale abbandono della borgata San Giovanni.





"Durante la seduta del Consiglio Comunale dello scorso 24 aprile abbiamo segnalato all’Assessore alla viabilità Antonio Piu la necessita di intervenire con sollecitudine in Via Baldinca, all’altezza del civico n. 1 dove sussiste un’area di cantiere recintata ed abbandonata.Dopo le rassicuranti promesse di tempestivo intervento dichiarate in Consiglio ancora ad oggi niente è stato fatto.Si evidenzia inoltre lo stato di incuria e degrado di tutta la Via Elio de Cupis dove l’erbaccia ha oramai preso il sopravvento ed ha sopraffatto marciapiedi, fermata dell’autobus e buche nell’asfalto.Ci chiediamo quando e se, dopo svariate segnalazioni l’Assessore alla viabilità vorrà provvedere ad effettuare almeno un sopralluogo al fine di rendersi personalmente conto di quanto da tempo Cittadini ed Amministratori segnalano e lamentano.Con la speranza, vana, che tale comunicato stampa non venga interpretato per l’ennesima “sterile polemica” da parte dei dormienti Signori dell’Esecutivo, auspichiamo con forza che il dovere di avere a cuore il “bene comune” possa prendere il sopravvento sull’indifferenza e le distrazioni quotidiane del Primo Cittadino e dell’Assessore alla Viabilità."