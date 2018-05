Ad Alghero un'iniziativa per adottare i cuccioli del canile

Cuccioli in cerca di amici si presentano ad Alghero mercoledì prossimo, 16 maggio, nel parco Martin Luther King in via Don Minzoni.Circa trenta cani adottabili, microchippati, appena superati i sessanta giorni di età pronti per trovare padrone saranno esposti nella mattinata organizzata dall’Assessorato alle Politiche Ambientali del Comune di Alghero. La manifestazione si svolgerà dalle 10,00 alle 13,00 in collaborazione con l’Associazione Dna-Randagio che gestisce il canile di Alghero.