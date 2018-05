A Sassari, Torres contro Cuoiopelli

Sarà la Cuoiopelli l'avversaria della Torres nella doppia semifinale nazionale per la promozione in serie D.

La squadra toscana ha infatti superato il Grosseto per 2-0 in un rocambolesco finale di partita. Tutto fermo sino all'87° quando una punizione di Bencini da il vantaggio alla Cuoiopelli. Furibondo attacco del Grosseto ma, inaspettato, arriva al terzo minuto dei supplementari il secondo gol con un contropiede di Rossi.

Partita finita.

Domenica prossima avremo quindi Torres contro la Cuoiopelli al Vanni Sanna per la prima partita della doppia semifinale nazionale per la promozione in serie D.; il ritorno a Colle Val D'elsa è fissato per la successiva domenica 27 maggio.

La vincente al termine dei 180 minuti andrà alle finali nazionali.

Per domenica è previsto al Vanni Sanna il pubblico delle grandi occasioni.















