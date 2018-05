Cantieri aperti in Viale Trento a Sassari. Disagi e utenti della strada spazientiti

Viale Trento. Una delle arterie più trafficate di Sassari. Ancora lavori in corso e ancora cantieri aperti che rischiano di creare enormi disagi. In una delle zone con la più alta concentrazione di traffico, gli utenti della strada, sono costretti a utilizzare altre direzioni facendo giri incredibili. Le lamentele sulla pagina facebook "Segnala a Sassari- Sassari si muove". Il problema è che la popolazione non è a conoscenza della tempistica di questi lavori e la pazienza è finita. Come giustamente viene sottolineato anche nei commenti, ci sono delle carenze strutturali che non possono essere più tamponate ma risolte definitivamente. E' anche giusto che in una strada trafficata come quella di Viale Trento, la viabilità debba essere ripristinata con una certa urgenza e priorità rispetto ad altri cantieri.

Di fatto oggi il traffico di viale Trento, per arrivare in Viale Umberto, viene veicolato su Via Pricipessa Iolanda e quindi in via Fancello. Peccato che nessuno abbia pensato a modificare la temporizzazione del semaforo tra via Fancello e viale Umberto, rimasto come era prima dei lavori e quindi con poche macchine in uscita e molte in transito in Viale Umberto. Attualmente, e sarà così sino alla riapertura di viale Trento, è esattamente il contrario, con il risultato che la fila di macchine, oggi, partiva da viale Mameli!

E' così difficile modificare la temporizzazione del semaforo?