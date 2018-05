Sassari città dello sport. Domenica gare di triathlon per il centro

Con tutta questa pioggia Sassari è diventata tappa regionale di Triathlon. Perchè dopo la pista ciclabile, si può mollare la bicicletta e dirigersi a nuoto verso la parte alta della città. Tutto questo è stato reso possibile grazie ad una pioggia incessante anche questo fine settimana, alle fognature intasate, e alle strade colabrodo. Sassari ancora una volta capitale dello sport acquatico. Una piccola grande Venezia che ha saputo regalare momenti di grande originalità. E' chiaro che si tratta di casi eccezionali, e che questa pioggia mai caduta in co tanta quantità nel mese di Maggio, ha messo a dura prova la già disastrata rete fognaria cittadina. Ma è anche vero che queste situazioni ci mettono di fronte al grande problema della rete idrico-fognaria che non è pronta a supportare giorni di pioggia come questi e che potrebbe esplodere rendendo la viabilità impraticabile e pericolosa.







Fonte "Sassari si muove-segnala a Sassari" Foto notizia utenti Facebook