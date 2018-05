Sassari. Il Gremio dei Viandanti punta sul fund raising per avere un suo museo

Il Gremio dei Viandanti punta ad avere un suo museo nel centro storico di Sassari. E' infatti partita sul portale retedeldono.it la raccolta fondi per la realizzazione di un vero e proprio museo dove custodire il prezioso patrimonio che il Gremio accresce sin dalla sua fondazione avvenuta nel lontanissimo 1477. Gioielli, divise dei gremianti, paramenti e documenti cartacei rappresentano un fondo di inestimabile valore che ora si vuole valorizzare e rendere fruibile alla collettività tutta e, perchè no, ai turisti che sempre più numerosi si affacciano nella nostra città.L'obiettivo è raggiungere i 40mila euro entro il 30 settembre di quest'anno. Attualmente sono stati raccolti 1202 euro e non è poco se si considera che la raccolta è partita il 9 maggio.L'iniziativa è assolutamente encomiabile e merita il contributo di tutti coloro che si sentono vicini al Gremio e alla Città.